Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena da quarta-feira, 16/6 , a Caixa Econômica Federal realizará, neste sábado (19), o concurso 2382 , com prêmio em R$ 7 milhões.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa , que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

No último sorteio, o resultado foi:

07 – 23 – 32 – 41 – 42 – 47

As apostas são permitidas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.