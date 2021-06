Para marcar os 11 anos do Instituto de Pesos e Medidas do Acre, o governador Gladson Cameli lançou nesta sexta-feira (18) um programa que unifica as ações do Procon e do Ipem visando o fortalecimento do comércio em todo o Estado.

Fruto de uma linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o governador entregou três caminhonetes 4×4, dois quadriciclos e dois veículos de passeio, modelo Fiat Mobi, no valor total de R$ 823 mil -ainda como parte das comemorações do aniversário do Ipem.

Os veículos foram entregues pelo governador ao presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Antônio Sérgio Menezes. A Funtac agrega o Ipem em sua estrutura. “Aqui o senhor pediu que a gente revitalizasse e devolvesse a autoestima aos nosso colaboradores. Com o seu apoio a gente vem conseguindo alcançar os objetivos que planejamos”, disse Sérgio.

Gladson foi taxativo ao se referir as ações que os órgãos de fiscalização executam. O governador disse que a população precisa ver na prática os efeitos desse trabalho.

“É isso que nós temos que fazer. Avançar naquilo que vai diminuir os problemas. Nós temos que construir oportunidades. Da minha forma, estou enfrentando e vendo o que está dando certo e o que não está dando nada”, disse o governador.

Gladson lembrou que um dos desafios do Procon será fiscalizar a redução da passagem de ônibus, uma vez que o Estado deu um incentivo fiscal ao reduzir a alíquota do ICMS. “Se não baixar o preço da passagem, alguém tem que ir se fiscalizar, saber porque não reduziu. Se não reduziu, a gente tira o incentivo, porque esse foi o propósito”, esclareceu.