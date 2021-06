Caçada ao assassino Lázaro avança pela 2a semana em Goiás

Após novo cerco na tarde desta sexta-feira, as buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, entram no décimo primeiro dia com expectativas renovadas para a prisão do fugitivo.

Policiais e moradores voltaram a avistar o criminoso ontem, na zona rural de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Com o autor da chacina no Distrito Federal acuado e cansado, o entendimento é de que a captura se aproxima.

O secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda, disse em coletiva na última noite que a força-tarefa montada para deter Lázaro espera prendê-lo ainda neste sábado. As aparições do criminoso sugerem, segundo ele, que operação está próxima de chegar à localidade exata do fugitivo.

Na quinta-feira, houve uma nova troca de tiros envolvendo Lázaro e a polícia. O confronto foi o segundo envolvendo Lázaro num intervalo de dois dias. Havia suspeitas de que o serial killer tenha ficado ferido, já que um dos cães farejadores que participam da força-tarefa achou um pano com marcas de sangue. No mesmo dia, foi anunciado que 20 agentes da Força Nacional foram acionados para reforçar as buscas, mas eles não devem mais ir ao local.