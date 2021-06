Atos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul contra Bolsonaro neste sábado (19)

Após as manifestações do dia 29 de maio, novos protestos contra Jair Bolsonaro estão marcados para acontecer neste sábado (19), em todas as regiões do Brasil, em pelo menos 319 cidades. Também estão previstos atos no exterior, em locais como Inglaterra, Itália e Portugal. O Movimento Sem Terra (MST), a Frente Brasil Popular, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e outras centrais sindicais são alguns dos grupos que participam dos atos.

As manifestações ocorrem na semana em que o Brasil se aproxima dos 500 mil mortos pela covid-19. Para evitar a propagação do vírus, organizadores fazem campanhas para que manifestantes mantenham distanciamento social, utilizem máscaras PFF2 e álcool em gel durante todo o protesto. No movimento do último dia 29, aglomerações foram observadas nas principais capitais, ainda que a maioria dos manifestantes utilizassem equipamentos de proteção sanitária.

As principais pautas das manifestações continuam sendo o impeachment do presidente Bolsonaro, a exigência de celeridade no processo de vacinação e a volta do auxílio emergencial de R$ 600. A campanha pelo “Fora Bolsonaro” é composta há mais de um ano pela Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, a Coalizão Negra por Direitos, a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), o Fórum Nacional de ONGs e outras diversas organizações e partidos de esquerda.

No Acre, oficilamente haverá atos em Cruzeiro do Sul (Caminhada Escola São José às 8 horas) e em Rio Branco (Caminhada Gameleira até o Palácio Rio Branco -15h)