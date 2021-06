Justiça do Trabalho do Acre adere ao movimento nacional de combate à fome

A Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre é um dos apoiadores e participantes do mais novo movimento de combate à fome no país, o #EmpatiaAlimenta.

A iniciativa é da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) que convidou o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) a se juntar ao movimento lançado no início de maio. O objetivo é arrecadar até 5 de julho recursos financeiros destinados à compra de mantimentos, em especial para aquelas famílias que sentem o impacto da fome em um dos piores momentos da pandemia da Covid-19.

As doações devem ser feitas em dinheiro, diretamente na conta-corrente do Movimento, criada exclusivamente para as arrecadações. Os dados da conta estão disponíveis no endereço: Movimento Empatia Alimenta. O repasse dos valores será feito a organizações e entidades que atuam no auxílio à alimentação das pessoas mais necessitadas. A escolha das instituições será feita a partir de pesquisas realizadas pela própria Anamatra e indicações das Amatras (associações regionais de magistrados do Trabalho).

“Consciente da relevância social da causa, nosso Regional, através do Programa Justiça do Trabalho Solidária, apoia essa ação humanitária para ajudar as pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar”, destacou a presidente do TRT-RO/AC, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Além da doação em dinheiro, qualquer pessoa pode ajudar a causa divulgando nas redes sociais e contatos as artes do Movimento, juntamente com a hashtag #EmpatiaAlimenta. A identidade visual está disponível para download livre no site da campanha (acesse aqui), bem como um “contador eletrônico”, atualizado diariamente, com os valores arrecadados pela iniciativa.

Também apoiam a iniciativa os TRT’s dos estados do RJ, SP, PE, PR, DF, TO, ES e AL, além da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).