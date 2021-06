Investimento em internet a 300 escolas rurais do Acre chega a R$15 milhões

Levar conectividade e melhorar a velocidade da conexão da internet das escolas. Essa é uma das metas contidas no plano estadual de educação e que está sendo levada a cabo, agora, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação (Detei).

Por meio do projeto Escola Conectada, a SEE realiza a ampliação da rede já existente. São 28 escolas (em Rio Branco, Tarauacá, Brasileia e Cruzeiro do Sul) já contempladas e em breve outras dez em Rio Branco também terão garantida a conectividade.

“Essa internet será disponibilizada por meio das operadoras disponíveis, a internet cabeada, com a gente chama. Fizemos um aditivo ao contrato e estamos fazendo novas instalações agora, no mês de junho”, informa o chefe da Detei, André Santos.

Outro processo que está em andamento é o que visa garantir a instalação de 300 links satelitais nas escolas rurais que não são atendidas pelas operadoras. Outras 60 escolas da zona rural de difícil acesso, além do link satelital, também ganharão um kit de placar solar, a fim de garantir a geração de energia.

O total de investimentos chega a R$ 18 milhões, sendo R$ 15 milhões nos 300 links satelitais que estarão disponíveis às escolas da zona rural e de difícil acesso de todos os vinte e dois municípios acreanos e outros R$ 3 milhões para que as operadoras possam oferecer internet às escolas urbanas.

“São kits para que todas as comunidades sejam contempladas e tenham internet garantida em todos os 22 municípios. Ao todo, são 663 unidades escolares contempladas com o projeto”, afirma André Santos.