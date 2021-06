Grupo pede manutenção e avanço dos direitos políticos das mulheres no Brasil

Um grupo de 135 organizações assinou um manifesto em defesa da manutenção dos direitos políticos das mulheres no Brasil. A iniciativa surgiu diante do risco identificado pela Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres (FADPM) de que o debate da Reforma Política no Congresso Nacional culmine no esvaziamento de importantes conquistas que as mulheres tiveram nos últimos anos no sentido de ampliar a participação feminina nos processos eleitorais e, consequentemente, nos espaços de poder no país.

Segundo a cientista política e uma das idealizadoras do manifesto e também da FADPM, Bruna Camilo, que também é associada ao movimento Visibilidade Feminina e militante da Marcha Mundial das Mulheres, a iniciativa surgiu de um debate com outras ativistas mineiras sobre candidaturas laranja nas últimas eleições municipais em Belo Horizonte. “Diante dessa discussão, compreendemos que o assunto era muito mais profundo, já que havia toda uma mobilização para a mudança da legislação eleitoral que poderia prejudicar ainda mais a presença das mulheres da política”, disse.