UM FATO político que está mexendo com os deputados estaduais, é a decisão dos partidos pelos quais foram eleitos, de pedir para que deixem suas siglas, porque não terão legenda para disputar a reeleição. É que, como forma de atrair candidatos para formar uma chapa completa para a ALEAC, já que estão vetadas as coligações proporcionais, não querem ninguém de mandato em suas chapas.

O REPUBLICANOS já avisou ao deputado André da Farmácia (REPUBLICANOS), que não terá vaga no partido para buscar a reeleição e que, deve sair. O mesmo aconteceu com o PTB, que deu o mesmo tipo de aviso para o deputado Marcos Cavalcante (PTB).

O deputado Pedro Longo (PV), se antecipou e estuda convites para se candidatar por outros partidos. O deputado Wendy Lima (PSL) deve se abrigar no PP. O PSD do senador Sérgio Petecão é outro que fechou a porta para a entrada de deputados na sua chapa para a ALEAC.

O quadro que se vislumbra é de que os deputados que estão sendo intimados a deixar os seus partidos, se juntem todos numa mesma chapa, para procurar se salvar. O PP e o PDT são os partidos mais visados.

PONTOS A CONSIDERAR

NINGUÉM é imune, nem pode ser, seja grande ou micro o produtor, a sofrer uma fiscalização pelo MAPA e IDAF. A lei é igual para todos. O que pode ser contestado é o aparato com o Exército nas ações realizadas. E, somente.

NOME NO JOGO

DAVID HALL, pelo CIDADANIA, será mais um candidato a governador, na eleição do próximo ano. Vai se somar às candidaturas do Gladson, Petecão, e do Jenilson Leite.

O RESTO É COM O ELEITOR

O PSL conseguiu montar uma chapa com doze nomes para deputado federal. Quase todos passaram pelas urnas sem sucesso. Cada eleição é uma eleição. Mas, o PSL conseguiu um feito pelo qual os partidos grandes lutam para montar a sua chapa para Federal. O resto é com o eleitor.

SERIA JOGAR FOLHA

O GOVERNADOR Gladson está conseguindo fazer bem a travessia da pandemia. Pelo menos, não foi omisso nas ações de combate ao Covid. Querer imitar o Bolsonaro, abolindo o uso de máscaras, será toldar este trabalho.

PROCURAR OUTRO TERREIRO

O DEPUTADO Marcos Cavalcante (PTB) foi convidado pela direção do PTB a procurar outra sigla para disputar a reeleição. O PTB não vai aceitar nenhum parlamentar na sua chapa que vai disputar vagas na ALEAC.

LADO NA POLÍTICA

O LEITOR tem o direito de gostar ou não do trabalho político do ex-senador Jorge Viana (PT) e do senador Márcio Bittar (MDB). Mas ambos têm algo em comum e positivo na política: ter lado e defender suas convicções.

GRANDE INTERROGAÇÃO

O Gladson dá como certo ter os prefeitos Isaac Lima (PT), Fernanda Hassem (PT) e Jerry (PT), no seu palanque, na eleição do próximo ano. O deputado Leo de Brito (PT) nega a debandada, e diz ser balela. Aguardar 2022.

CALADO POR RESPOSTA

ATÉ O MOMENTO, os prefeitos petistas acima citados, não se pronunciaram a respeito da especulação.

BEM ANCORADO

O SECRETÁRIO do Meio Ambiente, Israel Milani, vai para a disputa de deputado federal ancorado numa chapa com apoio de vários prefeitos, e da candidatura da mãe ao Senado, deputada federal Vanda Milani (PROS). Não deve entrar para fazer número, mas para disputar com chance.

ALIANÇA AMPLA

PTB-REPUBLICANOS-PROS-PSL-MDB-SOLIDARIEDADE e PP, devem compor a aliança que vai apoiar o governador Gladson na sua campanha de reeleição, no próximo ano.

CENÁRIO PROVÁVEL

A OPOSIÇÃO não vai pôr nas reuniões que vão se seguir este ano, no debate sobre a eleição de 2022, os nomes para governador, vice e senador. Mas, não deve fugir do provável cenário: Jenilson Leite (PSB) governador, e Jorge Viana (PT) para o Senado. Não vejo outra luz no túnel.

HENRIQUE AFONSO

É, o nome mais falado para disputar a eleição de 2022 para deputado federal, pelo grupo que elegeu o prefeito Zequinha a prefeito de Cruzeiro do Sul.

NICHOS DIFERENTES

A PRINCIPAL disputa para deputado federal no Juruá vai se dar entre o nome a ser apoiado pelo deputado Nicolau Junior (PP) e prefeito Zequinha (PP), e o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, com a deputada federal Jéssica Sales (MDB). Ambos possuem nichos eleitorais distintos.

NÃO É INGÊNUO

O Gladson pode até acenar para ter o apoio do prefeito Tião Bocalom à sua reeleição. Mas, não é ingênuo: sabe que o Bocalom vai em 2022 de Sérgio Petecão (PSD).

BARRA PESADA

TENHO ouvido de vários dirigentes políticos que está sendo uma barra montar chapas próprias completas para a Câmara Federal e ALEAC. Principalmente, achar mulheres candidatas para fechar a cota fixada em lei.

GANHOU A POPULAÇÃO

POSITIVA, a luta do vereador Emerson Jarude (MDB), para que a prefeitura ampliasse o volume de vacinação, que estava a passos lentos. E, a secretária municipal de Saúde, ao acatar a proposta, fugiu do sectarismo do debate inócuo, montando um mutirão de imunização, para sábado e domingo. Ganhou o povo e a saúde pública.

PODE PEDIR VOTOS

TENHO ACOMPANHADO o trabalho do deputado federal Alan Rick (DEM), é pelo que se tem lido de suas ações, faz o segundo mandato tão ativo quanto o primeiro. O que o credencia a pedir votos, para a reeleição ou Senado.

CAMINHO TRAÇADO

O PREFEITO DE SENA MADUREIRA, Mazinho Serafim, deve mesmo deixar o MDB para ser candidato a deputado federal pelo PSD. O mesmo deve acontecer com a sua mulher, deputada Meire Serafim (MDB), indo para o PSD.

ELEIÇÃO DOS EXTREMOS

EXTREMA esquerda com o Lula (PT), e extrema direita com o Bolsonaro. Não há ainda nenhum sinal que, um nome alternativo ao presidente, quebrará a polarização.

BESTENE CALADO

O SILÊNCIO do deputado José Bestene (PP), um nome influente dentro do PP, sobre a eleição do próximo ano, faz sentido. Experiente, sabe que a decisão de fato sobre as composições majoritárias, só acontecerá em 2022.

MUITO ATUANTES

NESTES primeiros seis meses de mandato pode-se destacar como tendo boa atuação na Câmara Municipal de Rio Branco, os vereadores Emerson Jarude (MDB), Michele Melo (PDT), Arnaldo Barros (PODEMOS), Adailton Cruz (PSB) e Fábio Araújo (PDT). Todos eles, ativos.

CANDIDATURA SOLO

PELO QUE TENHO ACOMPANHADO, só por um ponto fora da curva, o grupo da oposição, principalmente, o PT, não deve abrir mão da candidatura do Jorge Viana (PT) a senador, para apoiar Sanderson Moura (PSOL). Pelo visto, o preparado Sanderson, terá de sair em carreira solo.

QUANDO MARÇO CHEGAR

QUANDO março de 2022 chegar, que é o mês para as desincompatibilizações de cargos de confiança, se terá uma noção de quem fica ou deixa o governo para ser candidato. O quadro só ficará claro completamente, quando abrir a janela eleitoral para troca de partidos.

FRASE MARCANTE

“O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio”. (Sweet Marden).