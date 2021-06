Mutirão da vacina contra Covid-19 começa hoje (17) no Palácio Rio Branco

MINSK, BELARUS - DECEMBER 29, 2020: A medical worker holds a component of the Russian Gam-COVID-Vak (Sputnik V) vaccine against COVID-19 in a city hospital. The first batch of the Russian Sputnik V vaccine has arrived in Belarus; a mass vaccination campaign is starting in the country. Stringer/TASS.No use Russia.

As equipes de vacinação do governo do Estado se preparam para a operação de 48h de imunização contra a Covid-19, na capital, a partir desta quinta-feira, 17, em frente ao Palácio Rio Branco, com início às 8 horas. O público-alvo são as pessoas de 45 a 49 anos. O mutirão é uma parceria do governo com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo é acelerar a vacinação e atingir o quanto antes o ponto de “imunidade de rebanho”, para que o Acre vença a pandemia do novo coronavírus.

Para ser vacinado basta comparecer ao local portando cartão do SUS, se houver, e um documento de identificação com foto. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), também disponibilizou uma plataforma online para agilizar o cadastro da população em geral que não esteja incluída nos grupos prioritários do Ministério da Saúde. Na plataforma (http://www.covid19.ac.gov.br/vacina/inicio), o cidadão irá preencher um formulário com seus dados, como nome, CPF, data de nascimento, município, endereço, telefone, e-mail e CEP.

Além desse mutirão, por determinação do governador Gladson Cameli, também foram realizadas a seguintes ações para agilizar o processo de imunização no estado: Caravana da Vacinação, drive-thru do Arena da Floresta, Operação Gota e também ações do Programa Saúde Itinerante, para os grupos vigentes.