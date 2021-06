Energisa e parceiros doam equipamentos para conservação de vacinas no Acre

Doses of AstraZeneca's coronavirus disease (COVID-19) vaccine are seen, as Spain resumes vaccination with AstraZeneca shots after a temporary suspension, inside a COVID-19 vaccination centre at Wanda Metropolitano stadium, in Madrid, Spain, March 24, 2021. REUTERS/Sergio Perez

A Energisa Acre, FIEAC, Fecomércio e ACISA vão doar para os municípios, câmaras frias, geladeiras, freezers para a conservação local de vacinas contra a Covid-19, além de computadores para melhoria na troca de informações com o Ministério da Saúde. Serão 13 câmaras frias, 30 geladeiras, 24 freezers e 13 computadores.

As doações serão realizadas no projeto Unidos pela Vacina, movimento da classe civil organizada e do setor empresarial, que visa apoiar o processo de vacinação. O evento para anunciar as doações dos equipamentos ocorre no auditório da Fieac, nesta quinta-feira, 17 de junho, às 9h.

A iniciativa Unidos pela Vacina coordenado pela Distribuidora no estado com a participação do movimento “Mulheres do Brasil”, tem como objetivo tornar viável a vacina para todos os brasileiros até setembro deste ano. Os equipamentos doados serão utilizados para conservação local das doses durante a aplicação da vacina e contemplarão os 22 municípios seguindo as indicações do Programa Nacional de Imunização do Acre.

O Diretor-Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, destaca a importância da união da classe empresarial para garantir que mais pessoas sejam vacinadas o quanto antes.

“Quando assumimos o projeto ‘Unidos pela Vacina’, sabíamos do desafio que teríamos à frente. Nosso papel é o de apoiar, ajudar a garantir a imunização e levantar os insumos necessários. Nós buscamos soluções, pois sabemos que a vacinação é fundamental para a nossa sociedade. Estes equipamentos que serão destinados aos municípios irão ajudar neste processo e, principalmente, garantir o armazenamento e conservação das vacinas nos locais”, ressaltou José Adriano.

“Essa ação é fundamental para este momento em que vidas foram perdidas, empregos foram reduzidos e empresas fecharam suas portas. No Brasil, cerca de 60% da população não consegue fazer as duas refeições. O momento exige a união de todos nós. A Acisa é parceira e estará sempre pronta para contribuir com projetos e ações que beneficiem nossa população e a classe empresarial. Parabéns a Energisa pela iniciativa”, falou o presidente em exercício da Acisa, Celestino Bento.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC defende os interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, mas nunca se negou a ajudar a população como um todo, principalmente neste período de pandemia.

“Por isso, não podemos deixar de participar dessa ação, que envolve federações e a sociedade organizada. Num momento como o que estamos vivendo, temos de unir forças e nos ajudar mutuamente. Juntos, conseguiremos passar por essa situação e vislumbrar dias melhores”, comentou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, o setor empresarial sempre foi um dos maiores incentivadores da imunização em massa da população, sobretudo da força de trabalho industrial, a fim de que as atividades não sofram paralisação e, consequentemente, a perda de empregos.

“Queremos retornar o mais rápido possível à normalidade dos nossos compromissos diários e o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça, nós iremos fazer. Podem contar conosco para toda e qualquer iniciativa como o projeto Unidos Pela Vacina”, garantiu o empresário.