DPE e Iapen debatem atendimento por videoconferência nos presídios do Acre

Na tarde desta quarta-feira, 16, o coordenador Criminal da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Cássio Tavares, e os defensores públicos que atuam na Execução Penal, Gustavo Medeiros e Bruno Vigato, se reuniram com o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), Arlenilson Cunha.