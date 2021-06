Neném confirma greve dos bancários para 21 de junho no Acre

O deputado Neném Almeida disse nesta quarta-feira (16) que em março manteve reunião com o governador Gladson Cameli para incluir bancários na vacinação contra Covid-19 no Acre e até agora isso não aconteceu. “Aqui no Acre parece que tem raiva dos bancários”, disse, confirmando a greve da categoria a partir do dia 21 de junho.

Ele reafirmou que os bancos são pontos naturais de aglomeração e os bancários tem de lidar com essa situação sem estarem imunizados.

Há cerca de 700 bancários que precisam ser vacinados porque 30% do total desses profissionais estão imunizados no Acre. “Mas parece que eles são invisíveis”.