Governo sanciona leis que aprimoram serviços da Defensoria Pública do Acre

Os projetos de reorganização administrativa da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), que visam aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pela instituição, foram sancionados na tarde desta quarta-feira, 16, pelo governador Gladson Cameli, na presença da defensora-geral, Simone Santiago, e subdefensora-geral, Roberta Caminha.

Em conversa com as defensoras públicas, Gladson Cameli se colocou à disposição da Defensoria Pública e parabenizou a gestão. “Eu vejo muita garra e determinação de vocês, eu agradeço pelo compromisso da Defensoria com o povo acreano, e me coloco à disposição para construir juntos esse trabalho cada vez melhor”, disse o governador.