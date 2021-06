Explico: Baixaria é um prato típico de influência nordestina, tipo um “PF do Acre”, uma das especialidades da jovem de 30 anos.

E é quase impossível não achar graça desse nome dado à receita, que leva cuscuz de milho, carne moída, salada de tomate, cebolinha e ovo frito com gema mole (R$ 30). E é mais difícil ainda não se divertir com a reação dos clientes desavisados de Amanda. “Tem gente que chega e fala: ‘vim comer confusão, teimosia’”, conta ela, em entrevista à coluna, nesta terça-feira (15), em que se comemora 59 anos de fundação do estado do Acre, território que chegou a pertencer à Bolívia.

