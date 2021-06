Tida como favorita, Gleici Damasceno foi eliminada nesta terça-feira (15) de No Limite.

O sexto episódio do No Limite teve vitória seguida da tribo Carcará nos dois desafios do reality de sobrevivência. A equipe Calango acabou encarando, pela segunda vez consecutiva, o Portal da Eliminação e escolheu Gleici para deixar a competição.

“Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Fiquei com muito medo de entrar aqui, achando que não ia conseguir”, disse Gleici, ao se despedir da tribo Calango, que perdeu um participante pelo segundo episódio consecutivo.