O deputado federal Leo de Brito (PT) declarou ao jornalista Itaan Arruda, no programa A Voz do Povo, na Rádio Cidade que, “Conversei com os prefeitos do PT e nenhum deles disse que vai deixar o partido; com a prefeita Fernanda conversei aqui mesmo em Brasília e ela me garantiu que não vai sair; o que acontece é que os prefeitos têm um relação institucional com o governo; o que o governador Gladson Cameli diz não se escreve”.

Segundo ele, Fernanda Hassem é de sua geração de petistas. “Eu mesmo tenho uma relação institucional com o governador, não significa que eu deixe o PT”, observou. Disse que os prefeitos Isaque Lima (Assis Brasil) e o professor Jerry Correia, ambos do PT, negam veementemente que vão mudar de sigla.

A resposta de Leo ao questionamento de Itaan Arruda se deve ao fato de o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) ter declarado em entrevista ao programa Boa Conversa, do ac24horas, que Isaac Lima mudaria para o PP, Fernanda Hassem e Jerry iriam para um partido que vão apoiar a sua reeleição.

Cheque no Gladson

A senadora Mailza Gomes, reconduzida à presidência do PROGRESSISTAS, deu um Xeque no governador Gladson Cameli ao mover a peça prefeito Tião Bocalom para vice do PROGRESSISTA.

Mailza não aceita ser substituída por Márcia Bittar (sem partido) na disputa pelo Senado. Bocalom apoiará a candidatura ao governo de Sérgio Petecão (PSD). Resta saber qual será o próximo movimento de Gladson antes que venha o Xeque mate. Ele fica no PROGRESSISTAS?

“O homem faz muitos planos, mas a resposta sempre vem do Senhor”. (Salomão, o rei sábio)

. O governador Gladson Cameli vai conseguir digerir tranquilamente a ascensão do prefeito Bocalom para vice na executiva regional do PROGRESSISTA?

. O deputado José Bestene perdeu espaço no PROGRESSISTA ou a nova chapa teve o seu consentimento?

. Perguntar não ofende?

. Os partidos estão com sérias dificuldades de formar chapas para deputado estadual e federal.

. O deputado André da Farmácia poderá ir para o MDB.

. Aliás, o MDB será o super PEN com mais de sete deputados estaduais na disputa.

. Na verdade, não há muito o que discutir; é a única saída para quem tem mandato.

. O ex-deputado Eber Machado trabalha noite e dia para voltar ao parlamento.

. Eber pretende deixar o PDT, mas terá como candidato ao governo Gladson Cameli.

. A Liga das Igrejas, com cerca de 36 membros (inclusive as maiores), pretende participar ativamente do processo político em 2022.

. Consta que há cerca de dez meses tenta conversar com o governador Gladson Cameli e não consegue espaço na agenda.

. Sei não, ó!

. Tarefa para Alysson Bestene resolver antes que todos se bandeem para o lado do senador Sérgio Petecão.

. Foi o que ouvi!

. A esquerda terá um papel muito importante nas eleições de 2022.

. Do contrário, não seria democracia!

. Bom dia!