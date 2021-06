Gestão do lixo é tema de capacitação a moradores da região do Rio Croa

Na manhã desta segunda-feira, 14, o governo do Estado realizou, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), capacitação em Educação Ambiental e Resíduos Sólidos para 20 moradores que residem às margens do Rio Croa, localizado no Km 61 da Br-364, em Cruzeiro do Sul.

Com o objetivo de potencializar o turismo na região do Juruá, a gestão de Gladson Cameli vem investindo na capacitação de ribeirinhos com o apoio financeiro do Programa REM (REDD Early Movers – em português: REDD+ para pioneiros), por meio do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KFW). Para essa atividade foi liberado mais de R$ 100 mil em recurso não reembolsável, para iniciativas em Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).

No Croa, aproximadamente 500 turistas que visitam mensalmente a comunidade irão contar com serviços de melhor qualidade. “Estamos trazendo formações voltadas ao turismo e empreendedorismo. Antes, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), trouxemos cursos em Empreendedorismo, Gestão Financeira e Governança Comunitária. São conhecimentos de suma importância porque o Croa se tornou uma das experiências mais bem-sucedida de turismo de base comunitária do Acre”, explicou Taiane dos Santos, diretora-técnica da SEET no Acre.

A diretora reforça que outras medidas serão realizadas para desenvolver o turismo de forma sustentável na região. “Além disso, faremos a sinalização turística, entregaremos o plano de gestão e coletes para ribeirinhos do Croa”, disse.

Atentos à palestra, que durou duas horas, os ribeirinhos questionavam, relatavam experiências e buscavam aprofundar conhecimentos de como melhor lidar com a floresta e sobre quais benefícios as instruções devem trazer.

“Apresentamos a eles o que a legislação define, por meio da Lei de Resíduos Sólidos, de número 12.035 de 2010, sobre poluição do ar, educação ambiental e reorganização de hábitos que tragam evolução para os ribeirinhos. Futuramente, lhes daremos uma capacitação de introdução de técnicas de reorganização de um ambiente, que já é muito bem cuidado por eles. Essa é uma comunidade extremamente preocupada com o local onde eles vivem”, pontuou a engenheira-sanitarista e palestrante do curso, Janaína Dantas.