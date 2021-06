Defensoria Pública participa de ato a favor da vacina para todos no Acre

Em defesa dos direitos humanos, da saúde e da vida, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pela coordenadora do Subnúcleo de Saúde Pública, Juliana Marques, participou do manifesto “Acre: vacina para todos, já!”, realizado na manhã desta terça-feira, 15, no templo-sede da igreja Assembleia de Deus, em Rio Branco.