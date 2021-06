Com apoio da FAB, Acre inicia Operação Gota em comunidades isoladas

O Governo do Acre não tem medido esforços para avançar com a imunização da população acreana. Com uma atuação participativa e colaborativa, vem realizando diversas ações com o intuito de intensificar a vacinação contra a Covid-19 e também contra a Influenza. Nesta segunda-feira, 14, teve início no município de Sena Madureira a campanha conhecida como Operação Gota.

A campanha ocorre por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), com iniciativa do Ministério da Saúde (MS) e conta com apoio do Ministério da Defesa (MD), juntamente com as Forças Aéreas Brasileiras (FAB).

Esse é o compromisso do nosso governador Gladson Cameli e da Sesacre, em poder contribuir com a saúde pública do Estado, que por meio de importantes parcerias promovem ações e campanhas, passando a imunizar toda a nossa população”, afirma o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

A Operação Gota acontece no período de 14 a 21 do mês de junho, e contemplará os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Jordão, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.

“Nosso objetivo é apoiar o município na melhoria da cobertura vacinal contra a Covid-19, assim, priorizando os grupos de idosos acima de 60 anos e ribeirinhos na faixa etária de 19 a 59 anos das comunidades existentes nas áreas de difícil acesso, além da 1ª fase da campanha contra Influenza e resgate de não vacinados nas vacinas de rotina com atualização das carteiras”, enfatiza a chefe de Imunização e Rede de Frio, Renata Quiles.