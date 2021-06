Atividades aquáticas estão de volta no Sesc do Acre neste mês de junho

O Sesc oferece diversas modalidades esportivas e atividades físicas como forma de lazer para uma vida mais saudável, dentre elas as atividades aquáticas, natação e hidroginásticas adultas, que estão de volta neste mês de junho. Matriculas abertas. Para a reabertura dos espaços e retomada gradual de atividades, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, a fim de garantir o cuidado com a saúde de nossos clientes.

O Programa de Atividades Aquáticas desenvolve competências que possibilitam a segurança do praticante no meio líquido, a aprendizagem e prática da natação, o condicionamento físico, a recreação e o bem-estar.

Natação adulta – A natação é um dos esportes mais recomendados e completos que existem. Uma das grandes vantagens de fazer aula de natação é que essa é uma modalidade sem impacto, ou seja, não coloca em risco ossos e articulações e pode ser feita por praticamente todas as pessoas, desde bebês e grávidas até idosos.

Hidroginástica adulto – A hidroginástica emagrece porque ajuda a aumentar o metabolismo e queima até 500 calorias por hora, dependendo da intensidade dos exercícios e do tempo da aula. Assim, um indivíduo pode perder até 1 kg por mês, caso faça aulas 3 vezes por semana, mas se seguir uma dieta equilibrada, mas pobre em calorias poderá perder ainda mais peso. As aulas duram em média 50 a 60 minutos, com a altura da água próxima do peito, numa temperatura agradável, a cerca de 32ºC, por exemplo. Este tipo de atividade é indicado para pessoas de todas as idades, sendo ótimo para praticar durante a gravidez ou na 3ª idade.

Além das atividades aquáticas voltaram a funcionar as atividades de musculação, Spinning, Treinamento Funcional e Pilates.

Informações e inscrições poderão ser feitas através do telefone (68) 3302 2895.