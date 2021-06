“Estas obras são de importância para todo o estado, embora estejam sendo executadas em Epitaciolândia e Brasileia. Faz parte das atribuições da Federação das Indústrias acompanhar essas obras de infraestrutura, a fim de conseguirmos atrair novos investimentos e novas empresas para o Acre, e, assim, alavancar o desenvolvimento que tanto buscamos, fazendo utilização desse corredor da BR-317, que interliga o estado com o Peru e a Bolívia”, comemorou José Adriano, presidente da FIEAC, no município de Brasileia, durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do Anel Viário e uma nova ponte, na manhã desta quinta-feira, 10 de junho.

Juntamente com os prefeitos de Brasileia, Fernanda Hassem, e de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, o governador Gladson Cameli anunciou a tão aguardada notícia por aquela população. Uma obra, da ordem de R$ 60 milhões, que beneficiará pelo menos 50 mil pessoas e que impulsionará ainda mais o setor industrial local. Além disso, esta obra corrige o último estrangulamento na infraestrutura viária no eixo para o Peru e faz parte da pauta do Plano Acreano de Comércio de Exterior (Pacex).

Na tarde anterior, 9 de junho, o grupo também apresentou o Programa de Recuperação de Ramais dos dois municípios – sendo R$ 18 milhões para recuperação de 75 km de ramais em Epitaciolândia e R$ 3 milhões para recuperação de 11 km em Brasileia. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Construções de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem do Estado do Acre (Sincepav), Reginaldo Pontes, o seu segmento, em especial, sente-se contemplado e com boas expectativas.

“Há muito tempo que não havia licitações para obras vicinais desse porte no nosso estado. Com isso, nosso setor será aquecido, haverá geração de emprego e renda. Sabemos que há muito a se fazer pelo desenvolvimento do estado e estamos prontos”, assinalou.