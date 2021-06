A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública, na página 150 da edição n. 6.849, do Diário da Justiça eletrônico, desta sexta-feira, 11, Edital n. 20/2021 para a convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, realizado em 2018.

Foram convocados dezenove estudantes do curso de Direito, sendo oito para estagiarem no período matutino e onze no período vespertino. Dois estudantes do curso de Administração foram chamados para estágio no período da manhã.

DIREITO – MANHÃ ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 1 FILIPE SOUZA MACHADO 39º 2 REBECA ARAÚJO GAMA 40º 3 VÍTOR TEIXEIRA LAMAS 41º 4 ANA BÁRBARA DOS SANTOS LIMA VERDE 42º 5 PHILIPPE UCHÔA DA CONCEIÇÃO 43º 6 ALLAN SOARES DE SOUZA 44º 7 JULYANE SILVA YARZON 45º 8 EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA 46º DIREITO – TARDE ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 1 BRUNA AMINE LIMA MACEDO COUTINHO 51º 2 IVAEL PEREIRA MOREIRA 52º 3 THALISON MATHEUS DA SILVA 53º 4 LUCAS MARTINS DE BRITO 54º 5 ISABEL CÍCERA DA SILVA BENÍCIO 55º 6 ANDRIELLY DE OLIVEIRA SANTOS 56º 7 GIOVANA FERREIRA RIBEIRO 57º 8 ANNA CAROLINE NASCIMENTO BASTOS 58º 9 NILTON MESSIAS CAHÚ DE OLVEIRA 59º 10 REJANE CAMPOS RIBEIRO 60º 11 1 MARCUS VENÍCIUS PACHECO JÚNIOR 61º ADMINISTRAÇÃO – MANHÃ ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 1 GABRIEL SOUSA LIMA 4º 2 SANIELE DE LIMA CAETANO AZEVEDO 5º

O Edital de convocação, assinado pela desembargadora-presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, consta no anexo único, a lista de documentos que os candidatos deverão enviar para o e-mail da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas ([email protected]), sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo, no prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação deste Edital.

Para mais informações, entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoa nos telefones 68 3302-0380 ou 68 3302-0374.

Veja abaixo os documentos necessários: