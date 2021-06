Edital abre leilão para rede elétrica no Acre e cinco Estados

A Aneel publicou, no fim de maio, o edital do Leilão de Transmissão nº 01/21 para a contratação de mais de cinco lotes de linhas de transmissão, totalizando 515 quilômetros, além de subestações.

Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses, cortarão seis estados: Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Os investimentos previstos chegam a R$ 1,3 bilhão, com a criação de 3 mil empregos diretos.

O leilão está marcado para o dia 30 deste mês. No dia 20 de maio, a agência reguladora realizou um workshop on-line com a participação de 259 interessados para esclarecimentos técnicos sobre os principais pontos do certame.