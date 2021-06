Com novo portal, TCE promete agilizar e dar transparência a serviços no Acre

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, lançou na manhã da última sexta-feira, 11, o novo Portal. Além de um novo domínio, agora no endereço: http://tceac.tc.br/ o site traz novas ferramentas de Bi – Business Intelligence, como o Painel Covid-19 que apresenta parciais de vacinação e o Painel Licon, além de outros mecanismos que visam tornar cada vez mais transparente os gastos públicos.

O Protocolo do TCE/AC também será digital, e o sistema Geobras vai permitir uma fiscalização de forma concomitante das obras públicas em todo o Estado. A plataforma também disponibiliza um atalho aos vídeos publicados na página oficial do TCE/AC no youtube e aos novos canais de comunicação incluindo o perfil do TCE no Spotify.

A cerimônia bastante prestigiada foi realizada pela plataforma zoom e transmitida ao vivo pelo youtube e contou com a participação da Ouvidora do TCE, Conselheira Dulcinéia Benício, o Conselheiro Ribamar Trindade, o Vice-Presidente e Corregedor do TRE, Desembargador Luiz Camolês, o Deputado Luís Gonzaga, o Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público Estadual, Dr. Samy Barbosa, a Reitora da UFAC, Guida Aquino e do IFAC, Rosana Cavalcante.

Participaram também do evento, o Superintendente Regional da CGU, Ciro Jhonatas, o Secretário Substituto do TCU no Acre, Michel Bandeira, a Corregedora-Geral da Defensoria Pública, Fenísia Araújo, o Subcomandante da Polícia Militar do Acre, Cel. Luciano Dias, o Superintendente Regional da Polícia Federal, Dr. Erico Barbosa Alves, o Procurador-Geral do Estado, Dr. João Paulo Setti, o Secretário Estadual de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, o Delegado Geral da Polícia Civil, Dr. Josemar Pontes e o Secretário do Tesouro Estadual, Amarísio Freitas.

Após a abertura do evento feita pelo Presidente do TCE, os Auditores de Controle Externo, Cláudio Pontes, chefe de TI e Gerson Januário, Assessor da Presidência apresentaram o novo Portal.

“A ideia é estimular investimentos em tecnologia no setor público pensados para a nossa região. O novo Portal estará permitindo ao cidadão de forma mais clara acesso aos dados relacionados aos gastos públicos e assim o cidadão terá mais facilidade ao exercer o direito de fiscalizar o bem público.” Afirmou o Presidente do TCE/AC Conselheiro Ronald Polanco ao agradecer as parcerias firmadas com o Tribunal de Contas.