A Polícia Militar do Acre conseguiu recuperar em Sena Madureira neste sábado (12) um veículo que havia sido roubado na cidade de Rio Branco, sendo que inclusive vítimas foram amarradas na hora do delito.

Na ocasião, em patrulhamento de rotina o Gupamento Giro, que usa motocicletas em suas açóes, considerou algo suspeito no veículo, pois estava com porta-malas e portas abertas, ao longo do Bairro Cristo Libertador.