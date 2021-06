Caravana da Produção rebate críticas e reafirma compromisso com agronegócio

A Caravana da Produção é um projeto idealizado pelo governo do Acre, atendendo a uma determinação do governador Gladson Cameli, sob a supervisão do secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Nenê Junqueira. O projeto tem como propósito conhecer a realidade da cadeia produtiva no interior, fomentar ações que auxiliem o setor, além de ouvir os produtores da agricultura familiar e as autoridades municipais.

Até o momento, a caravana já atendeu os produtores rurais e profissionais do agronegócio dos municípios de Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Sena Madureira, Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Vila Caquetá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus. Na próxima semana, o projeto atenderá os produtores rurais do Alto Acre, nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Até mesmo os municípios mais isolados são atendidos pelo projeto, como é o caso de Santa Rosa do Purus, em que só é possível chegar de avião ou barco, para ouvir a comunidade rural e levar políticas públicas que atendam e beneficiem os produtores da região. O projeto atenderá os 22 municípios do Acre, incluindo Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Jordão.

Para o governador do Estado, Gladson Cameli, essa parceria do governo com os produtores é fundamental para o desenvolvimento do Acre. “Ninguém faz nada sozinho. Assim como o governo precisa de apoio para executar suas ações, os produtores rurais precisam de incentivo para que suas principais necessidades sejam atendidas e eles tenham êxito em sua produção”, destaca o governador.

O secretário Junqueira explica a importância de conhecer os desafios que os produtores rurais enfrentam. “Esse nosso projeto é muito importante, a gente vai até os municípios com o intuito de primeiro ouvir os produtores, e depois, com base nas principais necessidades que a gente percebe, criamos um plano de ações para atender da melhor forma possível. Porque temos que conhecer quais as aptidões desses produtores, não adianta a gente chegar nas suas propriedades e querer que eles plantem algo que eles não querem, a gente precisa ouvir, esse diálogo é fundamental”, disse o titular da Sepa.

Nesta primeira etapa do projeto, a caravana da produção está conhecendo a realidade enfrentada nos municípios, e conforme as demandas observadas, estão sendo tomadas providências para melhorar a vida dos produtores, é o que explica o secretário Junqueira.

“Estamos indo ao encontro dos produtores, ouvindo suas necessidades, conhecendo de perto seus desafios, tendo conhecimento do que eles precisam em relação à assistência técnica e a melhoramento de ramais. Já fizemos sessões de máquinas e caminhões para associações de vários produtores, mas o momento agora é de conhecer e ouvir. Depois que percorrermos o estado todo, vamos sentar e elaborar um projeto que venha a atender com assertividade às necessidades dos produtores”, disse.