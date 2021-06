ALA-5, uma nova esperança de cura para tumores já chegou ao Estado do Acre

A primeira neurocirurgia utilizando o ácido aminolevulínico (5-ALA) no Acre teve início às 18 horas da sexta-feira, 11, e terminou às 2 horas da manhã deste sábado, 12, atendendo uma demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado. A substância é um corante fluorescente, que permite diferenciar o tecido cerebral das células tumorais, tornando o processo mais seguro ao paciente e favorecendo as etapas seguintes do tratamento.

A cirurgia foi realizada na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em uma parceria do governo do Acre com o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (Inao).

“As células tumorais ficam com uma cor rosa fluorescente e o cérebro com uma cor violeta. Então, com esse corante nós conseguimos tirar mais tumor do que em cirurgia normal”, explicou o neurocirurgião Luan Messias Magalhães.

Uma das principais dificuldades na neurocirurgia é diferenciar os tecidos, pois são basicamente do mesmo tom. Com o 5-ALA, Luan conta que esse processo se torna mais fácil.

