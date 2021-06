Jovens em conflito com a lei recebem certificado de formatura no Acre

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), e do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) realizou a certificação dos alunos socioeducandos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A cerimônia certificou alunos nas etapas de ensino fundamental e médio do ano letivo de 2020, dos centros socioeducativos Acre, Santa Juliana, Aquiry e Mocinha Magalhães, estudantes da Escola Darquinho.

Para otimizar as medidas sanitárias, a certificação dos adolescentes privados de liberdade ocorreu na quinta-feira, 10, no Centro Socioeducativo Acre, e na sexta-feira, 11, no Centro Socioeducativo Santa Juliana. No total, 40 alunos receberam certificado de conclusão, sendo 6 alunos do fundamental anos iniciais, 32 do fundamental anos finais e 2 de ensino médio.

Segundo o diretor da Escola Darquinho, Jessé Dantas, a formação tem por objetivo mostrar a importância do acesso à educação básica como um direito fundamental a todos. “Por conta da pandemia, esse ano letivo foi desafiador para a equipe, mas com o apoio pedagógico da SEE os alunos concluíram mais essa etapa educacional”, salientou o diretor.

Além da formatura das etapas de ensino, o evento premiou com certificado de honra ao mérito dois alunos que se destacaram na execução das atividades pedagógicas durante o ano letivo de 2020. “A parceria do Sistema Socioeducativo e Educação contribui para uma construção de uma perspectiva profissional na vida desses jovens”, comentou Núbia Musis, diretora executiva do Instituto Socioeducativo do Acre.

Cumprindo as políticas públicas de atendimentos em contexto socioeducativos, as equipes de socioeducadores, que atendem os centros, trabalham as potencialidades dos alunos por meio de material impresso e videoaulas, além de viabilizarem oficinas de reforço pedagógico de português e matemática aos reeducandos que apresentam necessidades de acompanhamento em alguma etapa de ensino.

Durante o encerramento do último dia de formação, ocorreu a apresentação musical de dois jovens inseridos no Projeto Som da Liberdade, idealizado pelo Governo, executado pelo ISE em Rio Branco, Brasiléia e Feijó. A ação desenvolve aulas de instrumentos musicais, como violão e teclado, além de aulas de canto.

“Nós ofertamos três módulos de capacitação na área musical. Só na capital atendemos cerca de 80 jovens em situação de privação de liberdade dos quatro centro socioeducativos”, explicou o professor de música e também agente socioeducativo, Janderson Oliveira.