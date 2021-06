O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), construiu sete novas pontes no Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro, e promoveu uma operação tapa-buracos que recuperou a via rural. As obras contaram com a parceria da Prefeitura de Plácido de Castro e com a comunidade, representada pela Associação do Ramal Novo Horizonte.

De acordo o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony da Rocha Roque, há muitos anos o ramal não recebia um investimento na infraestrutura, fato que fez com que as autoridades municipais e a comunidade procurassem o Estado para alinhar um termo de cooperação mútua entre os parceiros.

“Essa união entre o Estado, o município e a comunidade foi o mais importante para a execução das obras dessas novas pontes e melhoramento dos vinte quilômetros de extensão do ramal”, destacou.