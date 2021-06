Praça dos Marcos: o projeto que vai dinamizar a economia nos 22 municípios

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) realiza visitas técnicas para a implantação do projeto Praça dos Marcos, que faz parte do programa Pequenas Obras, Grandes Oportunidades.

O programa foi criado com o objetivo de gerar empregos na construção civil com a execução de novas obras nos municípios e também proporcionar renda aos comerciantes ambulantes que irão utilizar os novos espaços turísticos e de lazer.

De acordo com o titular da Seinfra, Ítalo Medeiros, sete projetos já estão em processo de licitação e o prazo para a conclusão das obras será de até 90 dias.

“Temos projetos da Praça dos Marcos em licitação e estamos avançando com as visitas para a definição dos locais definidos pelas prefeituras de cada município. O programa vai alcançar todo o estado”, destacou o secretário.

Em visita aos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, a equipe da Seinfra esteve juntamente com os representantes das cidades para definir os locais onde serão construídas as Praças dos Marcos.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, indicou o local definido para a construção da obra e falou sobre as expectativas para a população: “É muito importante essa parceria com o governo do Estado, vai agregar mais beleza ao nosso município que está passando por obras de revitalização dos espaços públicos. Com esse investimento, esperamos atrair o turismo e fomentar o comércio e a industrialização”.