PMs intensificam cobrança por promessas feitas e não cumpridas por Gladson Cameli

A Polícia Militar do Estado do Acre promoveu nesta sexga-feira (11/6), 137 policiais a graduação de 3° sargento, em formatura em frente ao Palácio Rio Branco que contou com a presença de familiares dos promovidos e do governador Gladson Cameli.

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME) aproveitou a oportunidade para manifestar a insatisfação da tropa pelo descumprimento das promessas do Governo com a categoria, a entidade fixou faixas que exigiam a correção da titulação e outras promessas de campanha feitas pelo governador no pleito eleitoral, como o realinhamento salarial e isonomia de progressão salarial com as demais forças estaduais.