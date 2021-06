Especialista no tráfico de skank é preso em operação da PF e PM em Rio Branco

Ação conjunta entre policiais federais e policiais militares da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Estado do Acre prendeu na última quinta-feira (10/6), em cumprimento à mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Rio Branco, um dos principais traficantes com atuação no Bairro Cadeia Velha.

As investigações tiveram início em 25 de janeiro deste ano, oportunidade em que foram apreendidos cerca de 5 kg de entorpecentes pertencentes ao indivíduo preso hoje.

A ação faz parte da estratégia em combater esse tipo de crime por meio do trabalho conjunto entre as forças de segurança pública e justiça criminal (Polícias Federal, Civil, Militar e Ministério Público).

A FICCO reforça que a atual pandemia não afetou as investigações e ações nos crimes de sua atribuição, mas que esta diligência policial foi cumprida em total observância às orientações da ANVISA, sobretudo o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados.