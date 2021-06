Covid-19: Posto de vacinação da Arena Acreana faz até 250 aplicações ao dia       

Realizando cerca de 250 atendimentos diários, o drive trhu para vacina contra Covid-19 na Arena Acreana, ajuda a avança a imunização em Rio Branco. Equipes do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Estado e a parceria com a Prefeitura de Rio Branco, atuam no espaço que fica aberto de segunda a sexta, das 8h às 17 horas.

Estão elegíveis nesta etapa professores e trabalhadores de todos os ciclos da educação estadual, municipal, privada ou federal, que também podem procurar as outras unidades do município que estão aplicando a vacina.