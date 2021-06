300 famílias de Feijó ganharam geladeira nova após enchentes

A Energisa Acre segue com a substituição de geladeiras nos municípios afetados pelas cheias de rios e igarapés do início do ano. Nesta etapa, as trocas de equipamentos foram realizadas em Feijó completam as 300 famílias atendidas através da parceria com o Governo do Estado.

Outra parceria importante da Distribuidora foi com o SOS Acre que prevê a substituição de 100 geladeiras. As primeiras 40 geladeiras fruto desse acordo foram entregues em Tarauacá, um dos municípios mais impactados com o avanço das águas.

Na próxima semana, a expectativa é que mais 50 geladeiras sejam substituídas, desta vez, no município de Santa Rosa do Purus.

O Diretor-Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, comentou sobre a importância desse tipo de ação que visa ajudar as famílias.

“É uma grande satisfação ajudar as famílias que passaram pela alagação. Levando equipamentos novos e eficientes a quem mais precisa. Dessa forma a Energisa Acre está contribuindo com as famílias acreanas que passaram por situações adversas nas áreas alagadas”, comentou.

A Campanha SOS Acre é uma iniciativa promovida pelo Ministério Público do Estado (MPAC) e visa atender as famílias afetadas pelas enchentes dos rios e igarapés que atingiram o Estado.

A troca dos equipamentos é apenas uma das ações realizadas Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Para ser contemplada a família precisa ter: cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e/ou serem moradoras de bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica; estarem conectados à rede básica de energia; estarem adimplentes com a conta de energia e terem equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.