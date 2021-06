Reservatório do Tucumã, em Rio Branco, será demolido pelo Depasa

Após reunião com representantes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) decidiu pela contratação direta e imediata da empresa municipal para fazer a demolição do reservatório de água, localizado no Bairro Tucumã. A intervenção será realizada tão logo seja concluído o processo de contratação da empresa para a execução do serviço.

“Iniciamos os trâmites para realizar a intervenção, por meio de licitação, mas o tempo urge, não é possível esperar mais. Então, após discutir detalhes com a Emurb, optamos pela contratação da empresa para execução imediata do serviço. A demolição não pode ser de qualquer jeito, deve ocorrer de forma específica, para preservar o outro reservatório e bombas ali existentes, e a Emurb é uma empresa de engenharia com experiência e quadro técnico extremamente capacitado, inclusive para esse tipo de serviço”, explica o diretor administrativo do Depasa, Jader Maia.

O reservatório do Tucumã, que fazia parte do sistema de abastecimento de água da capital está desativado. Além desse reservatório elevado, no local há um reservatório apoiado, razão pela qual, a demolição deve ser feita com cautela, para que não danifique o reservatório e não prejudique o abastecimento naquela região. Hoje, o abastecimento é realizado utilizando somente o reservatório apoiado.