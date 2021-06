Bolsonaro, Lula, Ciro, Huck e Doria empatam em rejeição para 2022

Pesquisa PoderData realizada nesta semana (7-9.jun.2021) mostra que Jair Bolsonaro, Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Luciano Huck e João Doria (PSDB) estão tecnicamente empatados no nível de rejeição para as eleições de 2022.

O levantamento perguntou aos entrevistados se cada candidato seria o único em que votaria, se era uma possibilidade de voto ou se não teria o seu voto de jeito nenhum. Os 5 pré-candidatos foram rejeitados, cada 1, por 46% a 50% do eleitorado –diferença que fica no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais da pesquisa.

oão Doria e Ciro Gomes registraram queda de 12 pontos percentuais na rejeição em relação à última pesquisa, realizada em meados de maio.

Todos os 5 registram potencial de voto que vai de 42% –pontuação de João Doria– a 49% ­–caso de Lula.

O petista e o presidente Jair Bolsonaro, no entanto, contam com apoios mais convictos. Líderes nas pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, cada 1 dos 2 é o candidato único de 31% do eleitorado neste momento.

Continue lendo