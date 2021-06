Jonas agradece parlamentares por investimentos no meio rural mas critica governo

O deputado Jonas Lima agradeceu nesta quarta-feira (9) aos parlamentares que atendem ao setor rural. Ela parabenizou a deputada Perpétua Almeida por destinar R$5 milhões a Porto Acre. Também fez outros elogios.

“Parabenizo o deputado Leo de Brito, que destinou R$50 milhões para Mâncio Lima investir em desenvolvimento agrário.

Ele citou ainda a deputada Jéssica Sales, que também destinou recursos para a agricultura familiar do Vale do Juruá. “O Acre merece apoio no setor rural”, reafirmou o deputado do PT. “Quem quer ser governador que coloque no plano de governo uma coisa concreta: restaurar a Emater para avançar a agricultura sem desmatar”, disse, referindo-se à política de assistência técnica.