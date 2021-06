Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, por volta das 19 horas da última terça-feira (8), aproximadamente 21 quilos de drogas ilícitas, durante uma abordagem em um veículo utilitário que transitava na BR-364, no município de Rio Branco. A droga estava escondida em um compartimento oculto no painel do automóvel.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, disseram ir em direção à cidade de Goiânia/GO para adquirir confecções, no entanto não souberam dar maiores informações acerca da viagem que fariam. Diante da fundada suspeita sobre os motivos da viagem e após buscas no veículo, foram encontrados cerca de 9 kg de skunk, 10 kg de pasta base de cocaína e 2 kg de cloridrato de cocaína.

Posteriormente, o condutor informou que receberia cerca de R$25 mil para transportar a carga de entorpecente até a cidade de João Pessoa/PB, e que retornaria de avião à Rio Branco.

A droga e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (DEFLA) pelo crime de tráfico de drogas.