DEPOIS da reprimenda pública do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que criticou o papel passivo da oposição no tocante às eleições de 2022, os dirigentes dos partidos oposicionistas resolveram sair do armário.

O carão dado pelo parlamentar comunista pautou uma reunião, que deve acontecer amanhã, em local a ser definido, com representantes do PT, PCdoB, PSOL e PSB, para abrir uma discussão inicial sobre metas a serem definidas para a eleição do próximo ano, principalmente, no que diz respeito às candidaturas majoritárias.

O que se tem até aqui são especulações acerca da oposição lançar como candidatos majoritários, o deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo e, o ex-senador Jorge Viana (PT) ao Senado. Para o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), o tempo de hibernação da oposição, após o fracasso retumbante nas eleições estadual e municipal, chegou ao limite, e propagou que, a hora é de sair da arquibancada.

NÃO FALTOU COM A VERDADE

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) não falta com a verdade; o PT, o principal partido da oposição, tem se limitado a uma ou outra crítica pontual ao governo do Gladson, ou a entrevistas do ex-senador Jorge Viana.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

VÁLIDAS as visitas do secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, aos municípios para traçar um plano agrícola. Uma coisa é você fazer reuniões, outra é prometer e cumprir. Acima da vontade, está a viabilização financeira. Por isso, é bom o secretário não fazer muitas promessas.

NÃO FOI BEM

As ações do deputado Roberto Duarte (MDB) têm sido no sentido de uma candidatura a deputado federal. Na eleição para prefeito da capital fracassou feio; por isso, é bom medir o tamanho das pernas, antes de novo desafio.

GREVE COM PAUTA

A GREVE puxada pelos professores pode até ser num momento inoportuno de pandemia, mas todas as suas pautas defendidas são justas, e exige uma posição mais clara do governo, se vai ou não atender as reivindicações.

FORTIFICA O MOVIMENTO

AO NÃO DAR uma pronta resposta decisiva sobre as reivindicações dos professores, o governo só fortifica o movimento, que continua forte nas ruas protestando.

CONVERSA ABERTA

O SENADOR Petecão (PSDS) ligou ontem para dizer que a conversa com o professor Minoru Kinpara foi só de convite para integrar o PSD, mas que, em momento algum ficou amarrada a sua vinda a ser candidato ao Senado. “Esta, é uma decisão do partido, e só em 2022”, disse o senador ao BLOG.

POSSIBILIDADE ZERO

SOBRE montar uma chapa que o tenha como candidato ao governo, e Jorge Viana para o Senado, o senador Petecão (PSD) disse ser a possibilidade zero, e que nunca conversou com o PT sobre esta configuração em 2022.

NENHUMA DÚVIDA

O SENADOR Petecão (PSD) está agindo politicamente correto ao empurrar a escolha do candidato ao Senado do partido, para 2022. Mas, não tenho dúvida de que o Minoru vai emplacar como candidato da chapa, quando a discussão for aberta no PSD, no início do próximo ano.

GOVERNO MUITO LOUCO

O MINISTRO da SAÚDE, Marcelo Queiroga, disse ontem na “CPI da Pandemia,” que a cloroquina é ineficaz contra o Covid-19. E, o presidente Bolsonaro insiste em chancelar a droga. É, ou não é, um governo muito louco?

MANDATO COM DESTAQUE

DESVINCULADA do poder, a vereadora Michele Melo (PDT), tem sido um dos destaques positivos da Câmara Municipal de Rio Branco, neste início de legislatura.

A HISTÓRIA NÃO REGISTRA

A HISTÓRIA não registra de forma positiva os políticos que se elegem para apenas dizer amém e sim senhor a quem está no poder. A bajulação é para os medíocres.

OCUPANDO ESPAÇOS

A esquerda avança na ocupação de espaços na América do Sul. Ganhou os governos da Bolívia, Argentina, Chile, e agora o governo peruano com o marxista Pedro Castillo.

CÚMULO DA HIPOCRISIA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) se insurge com razão contra um projeto em discussão no parlamento, que veda qualquer ação contra quem invadiu propriedades rurais ou urbanas, enquanto perdurar a pandemia. Seria chancelar uma carta branca ao crime de invasões.

TENDÊNCIA É DERRUBAR

A AÇÃO que pede o fim do pagamento de pensões a ex-governadores, tende a ser acolhida esta semana no STF, e pôr fim ao benefício. Já existe jurisprudência no STF.

SINUCA DE BICO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha está numa sinuca de bico. Se quiser ser candidato a um mandato parlamentar no próximo ano, terá que se afastar do cargo em março.

OUTROS TEMPOS

A DERROTA do professor Manoel Lima na disputa do SINTEAC mostrou ao PT que, os tempos mudaram, de quando elegiam quem queriam para dirigir sindicatos.

NÃO DEIXA DE LADO

MAIS UMA VEZ o deputado federal Alan Rick (DEM) se posiciona sobre um REVALIDA justo, ninguém defendeu mais os formados em Medicina no exterior do que ele.

SERÁ BRECADA

UMA DAS figuras que estacionou há décadas no diretório regional do MDB, disse ontem ao BLOG que, não há espaço para avalizar a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado, na eleição de 2022.

SEM CRÍTICAS

A ESCOLHA DO veterano jornalista Antonio Muniz para ocupar cargo de confiança na SECOM do governo, foi justa. Muniz foi sempre a favor do projeto no poder.

TIROU DO BURACO

FALANDO em colegas jornalistas, o Raimundo Fernandes, ao assumir recebeu a Rádio Difusora Acreana sucateada, fez a emissora aumentar o alcance da potência e retomar a audiência. A Difusora voltou a ser a voz dos rincões.

NÃO É PARA BARGANHAR

AVALIAM MAL os que estão achando que, a candidatura da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado, é para barganhar espaços. É uma candidatura para valer.

FRASE MARCANTE

“A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria”. (Tales de Mileto).