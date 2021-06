Estudos feitos por cientistas britânicos mostram que a variante Delta, que foi detectada primeiramente na Índia, é 40% mais contagiosa que a cepa original do coronavírus. O anúncio foi feio pelo ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. A mutação B.1.617 é atualmente dominante nos casos no território britânico.

Segundo Hancock, especialistas apontavam que se uma nova cepa for de “40% a 50% mais transmissível”, há um risco concreto no aumento de hospitalizações.

Apesar de um aumento no número de novos casos de covid-19 nos últimos dias, ultrapassando 5.000 ou mesmo 6.000 registrados diariamente, o número de internações permanece estável, segundo Matt Hancock. A maioria das internações é de pacientes que não foram vacinados.

O Reino Unido é um dos mais avançados no mundo na vacinação contra a covid-19. O país aplicou pelo menos uma primeira dose da vacina em mais de 40 milhões de pessoas. Mais de 27 milhões receberam uma segunda dose.

Até o momento, não há indícios de que nenhuma das variantes escape completamente das vacinas, mas é importante que as pessoas recebam a segunda dose. Os dados dos estudos mostram que uma dose apenas dos imunizantes parece ser menos efetiva contra a essa nova cepa.