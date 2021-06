COM CINCO nomes do seu grupo de aliados querendo ser o candidato da sua chapa ao Senado, e havendo apenas uma vaga em disputa na eleição do próximo ano, eis a equação de difícil solução sobre a qual terá que se debruçar o governador Gladson Cameli.

Ao ser perguntado ontem no programa “Boa Conversa”, no ac24horas, sobre qual o desfecho que dará, saiu pela tangente ao dizer que não tem uma escolha pessoal, mas deixou uma porteira aberta para especulações: “o candidato deve ser aquele que mais somar para a chapa”.

Pelo fato da senadora Mailza Gomes (PP) ser a presidente do PP, está no mandato, reconheceu haver dificuldade de rifar a sua candidatura de pronto. Gladson deu a entender que está apostando mais num entendimento entre os postulantes. Este é o problema que mais lhe preocupa no campo político, reconheceu o próprio governador.

Enquanto seu lobo não vem, são candidatos a senador dentro do seu grupo político, o deputado federal Alan Rick (DEM), a senadora Mailza Gomes (PP), Márcia Bittar (sem partido) e a deputada federal Vanda Milani (PROS). O Gladson tem que tirar apenas um destes nomes para compor na chapa.

Alguém vai sair soltando fumaça pelas narinas, afinal, é uma vaga para quatro candidatos. Quem vai sobrar? Este é o nó górdio a ser desatado pelo governador em 2022.

300% DE RECONHECIMENTO

ANTES do programa perguntei ontem, se o senador Márcio Bittar (MDB) está mesmo ajudando o seu governo com a conquista de recursos orçamentários extras. A resposta do Gladson: “não está 100%, está 300%”. Eis o motivo do prestígio do Bittar no governo Cameli.

NEM TUDO SÃO FLORES

O senador Márcio Bittar (MDB) está de olho na eleição no Peru. Se Pedro Castillo, um esquerdista radical, ganhar a presidência, deve ser uma pedra contra a abertura da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul, que é um projeto pelo qual Bittar batalha. O que favoreceria seria a vitória da candidata da direita, Keiko Fujimori. A disputa é voto a voto.

CONVERSA NÃO FECHADA

AS DECLARAÇÕES de ontem do governador Gladson ao programa “Boa Conversa”, no ac24horas, confirmam o que este BLOG, já publicou: uma aliança com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, ainda está em fase de conversa.

FORA DO RADAR

UM ACORDO com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, está fora do radar do Gladson, por estar certo de que o apoio do mandatário será para a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD), ao governo.

O QUE MAIS ATORMENTA

NA CONVERSA de ontem deu para sentir que, uma das grandes preocupações do governador Gladson é a de não ter como atender as pautas de várias categorias, por o governo estar no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CRÍTICA SEM SENTIDO

QUAL FOI a eleição do SINTEAC que não gerou o interesse de partidos, de políticos, de quem está no poder? Não vejo, pois, sentido de críticas de ingerência política na eleição de ontem do sindicato dos professores.

SAINDO BEM

USANDO o diálogo como arma principal, com sua fala mansa, o líder do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), tem se saído bem na condução da base governista. É fato reconhecido pela própria oposição.

MALAS PRONTAS

DEPUTADOS de pequenos partidos estão de malas prontas, para embarcar nas canoas das grandes siglas. A manutenção das coligações proporcionais será a senha.

DATA MARCADA

A DATA da saída do secretário de Saúde, Alysson Bestene, do comando da pasta, para assumir a articulação política do governo, tem data marcada: dia 28 deste mês.

MUDANÇA DE TOM

ALYSSON BESTENE deverá dar uma mudança de tom na condução política, saindo da seara do confronto com adversários, para o diálogo, e recomposição de forças.

MÁRCIA EM CAMPO

A professora Márcia Bittar tem sido vista em reuniões no interior, na busca de uma composição de aliados, para integrar sua campanha para o Senado, no próximo ano.

NÃO CHEGA SÓ

MÁRCIA BITTAR deve chegar na mesa do jogo do Senado, com o apoio do REPUBLICANOS, PTB, MDB e do PSL.

E AGORA, CESÁRIO?

O presidente do PT, Cesário Braga, andou ficando bicudo com comentários na imprensa de que o seu partido perderia prefeitos. O Gladson anunciou ontem a filiação no PP do prefeito de Mâncio Lima, Isac Lima (PT), e que espera a vinda para o seu grupo dos prefeitos de Assis Brasil, Jerry; e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem. E, agora Cesário? Só se aposta em roleta quem tem fichas.

FICA ATENTO, BOCALOM!

PREFEITO Tião Bocalom, você é um homem honrado, atente bem para este projeto de transformar lixo em energia elétrica, este mesmo mote deu cadeia no Juruá.

NEM UM POUCO SURPRESO

O EX-SENADOR Jorge Viana, que vem conduzindo a articulação para a volta do PT ao poder, não fique surpreso se restar ao partido apenas o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos. Fora do poder, nem vento bate nas costas.

LEMBRANÇA DA FRITURA

O QUE SE TEM notado é que, o ex-prefeito de Rio Branco, Angelim, não se mostra disposto a compor na chapa de deputado federal do PT. Ele foi fritado em banha quente no partido, na última eleição que disputou.

DISPUTA POR VAGAS

DENTRO do PSD há uma briga acirrada para conseguir vagas e disputar mandato de deputado estadual. Proibir candidatos com mandato na chapa, é o grande atrativo.

FICARIA CACIFADO

NA AVALIAÇÃO de um bom observador da política, o deputado Jenilson Lopes (PSB), se disputar o governo e perder, poderia ficar cacifado para disputar a próxima eleição para a prefeitura da capital. Assim é a política.

DERROTA DO PT

A VITÓRIA da professora Rosana Nascimento para mais um mandato na presidência do SINTEAC, foi uma derrota do PT e PCdoB, que apoiavam a candidatura do professor Manoel Lima.

JOGANDO COM A SINCERIDADE

VAMOS jogar com a sinceridade, a professora Rosana Nascimento, defende a categoria em qualquer governo e tromba com o poder. Foi assim nos governos do PT, e assim está sendo no governo do Gladson Cameli.

FRASE MARCANTE

“Meus adversários acham que eu sou besta, se fosse, não seria governador”. Frase em meio a risos, dita ontem ao BLOG pelo governador Gladson Cameli.