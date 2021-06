PM e PRF interceptam carro roubado em Rio Branco com destino à Bolívia

Uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) que atua no município de Epitaciolândia, em apoio a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu dois veículos, um deles roubado em Rio Branco. O fato ocorreu nesta segunda-feira, 7, no Km 50 da BR-317, entroncamento que dá acesso à Xapuri.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência que informava que um automóvel Toyota de cor cinza teria sido roubado em Rio Branco e seguia em deslocamento para Brasileia/Bolívia. Ao chegarem à via de acesso a Xapuri, uma equipe da PRF já abordava o veículo e suas duas ocupantes.

Após coletarem informações, souberam que em Brasileia, uma pessoa aguardava para receber o veículo roubado em um Sandero de cor preta, o que foi constatado ao chegarem ao local, pois outra guarnição já realizava a abordagem. A condutora seria a responsável por levar o carro para o lado boliviano, porém convenceu o receptador a vir a seu encontro.

Ao perceber a presença da polícia, o homem se jogou da ponte Wilson Pinheiro, caiu no rio e tomou rumo ignorado. Os demais envolvidos e os dois automóveis foram encaminhados e entregues a autoridade policial na Delegacia de Epitaciolância.

Assessoria de Comunicação da PMAC