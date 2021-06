EUA: Chimpanzé mais velho a viver em zoológico morre aos 63 anos

O chimpanzé mais velho em cativeiro dos Estados Unidos morreu no Zoológico de São Francisco, no estado da Califórnia, neste domingo (6). O chamado Cobby tinha 63 anos e já enfrentava problemas de saúde.

“Estamos com o coração partido em compartilhar a triste notícia do falecimento de nosso amado Cobby, chimpanzé macho de 63 anos. Cobby, uma alma gentil, trouxe uma presença calmante para nossa tropa de sete e foi um companheiro protetor de Minnie e Maggie, com quem viveu por 42 anos”, disse o zoológico em uma publicação no Instagram.

O zoológico não informou a causa da morte de Cobby. Apesar da perda, o chimpanzé viveu mais do que a média esperada para a espécie, visto que os machos em cativeiro vivem em média 41 anos.

“Como o chimpanzé macho mais velho em qualquer zoológico norte-americano credenciado, ele uniu gerações de frequentadores do zoológico como um favorito dos fãs e era amado por todos”, relatou o parque de São Francisco.

“Cobby gostava de descansar nas várias plataformas, comendo seus alimentos favoritos, escalando alto e interagindo com seus tratadores. Nos anos mais recentes, depois que nossa equipe se mudou para a Great Ape Passage, Cobby ficou especialmente fascinado com as grandes janelas que ofereciam a chance de ver os convidados de perto e vice-versa pela primeira vez.”

O zoológico também informou que Cobby era respeitado e conseguiu reunir um bando recém-formado de mais quatro chimpanzés adultos.

“Cobby era uma parte importante da família do Zoológico de São Francisco. Ele tocou tantas vidas, e tanto os funcionários quanto os visitantes têm muitas lembranças dele. Foi um privilégio conhecê-lo. Sentiremos muito a sua falta, Cobby!”, finalizou a instituição.