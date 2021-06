A deputada Antônia Sales disse nesta terça-feira (8) que ouviu atentamente a cada um dos deputados que discursaram na sessão virtual da Aleac.

Ele lembrou que acompanhou a deputada federal Jéssica Sales, sua filha, em visita a município do Vale do Rio Acre, alertando para as cirurgias médicas que continuam represadas no sistema de saúde da região.

Segundo ela, há milhares de cirurgias reprimidas referenciadas para a Fundhacre, unidade que, segundo ela, tem de ser apoiada.

“Hoje em dia a pessoa que vai lá não sabe o caminho que deve andar”, disse ela, pedindo melhoria nas informações do local. Ela elogiou o novo diretor do hospital, parabenizando o governo pela escolha.

Ela reforçou o pedido de Roberto Duarte em relação à balsa e médico de Rodrigues Alves. “O povo não pode ficar sem médico”, disse.

A deputada também criticou a postura do secretário Nenê Junqueira e pediu respeito ao colega Jonas Lima. “Se respeite os deputados que foram eleitos para representar o povo”.