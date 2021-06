O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entregou sete viaturas ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), na manhã desta segunda-feira, 7. Elas serão utilizadas nas unidades de internação da capital e do interior.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do ISE, avaliados em R$ 330,4 mil. De acordo com o presidente do ISE, Mário Cézar Souza, as viaturas serão empregadas na escolta de adolescentes às audiências e demais saídas externas, bem como nos serviços administrativos dos centros de internação.

“A entrega é muito importante para o sistema na parte de transporte, porque a nossa frota está sendo renovada. Só temos a agradecer ao governador e ao esforço de toda a equipe de governo, por estar proporcionando essa melhoria para o sistema”, destacou o presidente.

Ele ainda ressaltou o trabalho educativo realizado nos centros de internação, o que gera bons frutos para a instituição. “Tivemos a redução de 11% de reincidência em relação ao ano passado e acreditamos que vamos ter uma redução ainda maior com essa forma de trabalhar voltada para a educação”, disse.

Representando o governador, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, ressaltou que o trabalho do ISE significa redução de violência de fato. “Se hoje o estado foi apontado, por meio do mapa da violência, como o segundo estado que mais reduz violência no país, o Sistema Socioeducativo tem papel fundamental”, afirmou.