Após receber denúncias, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) vistoriou, nessa quinta-feira (3) o Hospital Geral de Feijó e a maternidade do município do interior do Acre. A ação foi realizada pela presidente do Conselho, Dra. Leuda Dávalos, acompanhada de equipe de fiscalização.

Durante a vistoria, a equipe constatou que a unidade de saúde possui equipamento de raio X, laboratório, farmácia completa, equipamentos de proteção individual (EPIs) suficientes e adequados, além de aparelho de ultrassonografia, enfermeira obstétrica e equipe de enfermagem completa.

Nesta sexta-feira (4), a equipe vistoriou ainda a unidade sentinela, que é referência para atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, em Feijó.

Conforme a presidente do CRM, Leuda Dávalos, os problemas encontrados são questões antigas e que acabaram se intensificando no último ano, durante a pandemia. Mas, que acredita que com diálogo e empenho de todos, é possível chegar a melhorias e, assim, garantir uma saúde de mais qualidade para a população da cidade.

A doutora afirmou que um relatório com as constatações deve ser elaborado e encaminhado tanto para o Ministério Público quanto para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

“No momento da fiscalização, nos reunimos com os vereadores Leildo Nascimento e Ronaldo Reis que, preocupados com a situação, solicitaram que o CRM faça a intermediação para um encontro entre os parlamentares, a gestão da unidade de saúde, o MP e a Sesacre para que, juntos, possamos buscar uma solução para as questões do município de Feijó. Então, saio daqui com essa missão”, afirmou a presidente.

Após a vistoria em Feijó, a equipe do CRM-AC segue para o município de Cruzeiro do Sul para dar continuidade à programação de fiscalização no interior do Estado.