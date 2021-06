Curso de arborização urbana marca Dia do Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), encerrou a programação ambiental em Cruzeiro do Sul, com a parte prática do mini curso de arborização urbana.

“Estamos gratos pela importante parceria firmada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e demais envolvidos, que possibilitou iniciativas de conscientização e cuidado com o meio ambiente, como as quem vimos na Semana do Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul. Quero parabenizar todos os envolvidos que contribuíram direta e indiretamente para o sucesso de cada atividade. Iniciativas como essas precisam tornar-se rotineiras para despertar em cada cidadão o cuidado com o meio ambiente”, destacou Milani.

Vale recordar que a programação teve início na manhã do dia 1º de junho, em ato solene, no Centro de Integração de Esportes (CIEE), com a presença do vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso; a chefe de departamento da Sema no Juruá, Maria de Jesus Praxedes; o titular da Semeia, Ygor Neves; autoridades locais, lideranças rurais e a comunidade.

No espaço foram disponibilizados materiais recicláveis como: vassouras de garrafa pet, latinhas e a exposição das principais mudas frutíferas e florestais que seriam distribuídas, assim como orientações de como separar os resíduos sólidos e o descarte dos resíduos recicláveis.

No período da tarde, foram instaladas ecobarreiras aquáticas no Canal do Remanso, no Igarapé Boulevard Thaumaturgo, e Balneário do Igarapé Preto. A barreira ecológica foi utilizada para proteger a água por meio da contenção de resíduos descartados incorretamente nas águas.

No segundo dia de programação, 2 de maio, foi realizada a distribuição de 1.300 mudas frutíferas e florestais, no sistema Drive-thru, para comunidade que circulava no entorno. A atividade contou com participação e apoio dos acadêmicos da Universidade Federal do Acre (UFAC), que são estagiários na Semeia de Cruzeiro do Sul.

Na sexta-feira, 4, foi realizado o plantio de aproximadamente 10 mudas no bairro Aeroporto Velho. A ideia foi contribuir para a arborização do bairro e aproximar o poder público e a comunidade. Na oportunidade, foi ensinado técnicas de plantio e de educação ambiental a fim de despertar nos moradores o interesse em cuidar das mudas plantadas e preservar o meio ambiente.