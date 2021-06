Covid-19: União reduz 90% dos  repasses a Estados mas Acre segue contemplado

Os dados estão atualizados até 30 de maio e disponíveis no portal Siga Brasil, mantido pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado (Conorf).

Comparando-se os valores transferidos a Estados e municípios com o número de casos confirmados de Covid-19 em cada uma das Unidades da Federação até o dia 30 de maio é possível observar que o repasse ao Acre o fez subir no ranking de proporcionalidade recursos versus infecção.

“A comparação indica que em 12 locais o valor do repasse foi superior à posição do estado na lista de registros da doença. Maranhão e Alagoas subiram cinco posições. Em seguida, surgem Pernambuco (+4); Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte (+3); Bahia e Tocantins (+2); Pará, Mato Grosso, Amazonas, Paraíba e Acre (+1)”, diz a Agência Senado, que fez o cruzamento a partir de dados do Siga Brasil e da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.