Agentes de Saúde recebem aparelhos médicos para trabalhar em Porto Walter

As aquisições são frutos de investimentos realizados pela gestão municipal.

Com foco no cuidado e na atenção que deve ser dada aos pacientes, a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, entregou na manhã desta sexta-feira (4), tablets, balanças digitais, oxímetros, aparelhos de pressão e materiais de escritório para 27 agentes comunitários de Saúde.

“Esses equipamentos irão se somar as nossas ações que realizamos diariamente para levar mais saúde a nossa população. Eu, o prefeito César Andrade, o vice Guarsônio Melo e nossos profissionais estamos engajados em proporcionar o cuidado necessário a quem precisa”, enfatizou Ana Flávia.

Os profissionais destacam e reconhecem o esforço da Prefeitura. “Estamos no caminho certo. Somos uma equipe que trabalha para fortalecer as ações em saúde, e é o que as pessoas mais pedem para a gente, ações e cuidado”, dizem os profissionais.