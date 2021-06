A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz), por meio de seu secretário, Rômulo Grandidier, fez a cessão de um carro para o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, na manhã da última quarta-feira, 2 de junho, em Cruzeiro do Sul.

O veículo, tipo caminhonete, que atendia a agência da Secretaria da Fazenda em Cruzeiro do Sul foi entregue ao responsável pela maternidade e vai ajudar nas atividades operacionais e administrativas do local.